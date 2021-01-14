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В Ростове-на-Дону сотрудница инкассаторского агентства присвоила 9 млн
07:41
Фото: kaluga24.tv
Противоправные действия продолжались в течение нескольких лет, за которые сотрудница инкассаторского агентства успела подменить банкноты на 9 млн рублей.
О случившемся рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, передает ТАСС.
По версии следствия, с 2016 года женщина, имевшая доступ к денежным средствам, которые хранились в организации, похищала наличные. Злоумышленница подменивала настоящие деньги на муляжи. В общей сложности за четыре года она успела таким образом присвоить свыше 9 млн рублей.
Расследование по уголовному делу, которое возбудили по факту случившегося, взято на контроль региональной прокуратурой. Сейчас продолжаются следственные действия, все обстоятельства совершения преступления выясняют специалисты.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В случае, если суд признает ее виновной, женщину могут приговорить к наказанию в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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