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В Мехико найдена древняя статуя женщины в причудливом головном уборе
13.1.2021 14:50
Фото: strike-security.ru
Ученые готовятся приступить к изучению статуи женщины, изготовленной из известняка, которую мексиканские фермеры нашли в цитрусовой роще.
По предварительным оценкам специалистов, объект был создан около пяти веков назад, передает The Associated Press.
Как стало известно, высота статуи составляет примерно два метра. Женщина изображена в сложном костюме, а ее голову украшает причудливый парик. Визуально он напоминает головные уборы персонажей саги "Звездные войны". Древний скульптор также искусно создал серьги в виде кисточек и массивное ожерелье с кулоном.
Исследователи полагают, что эта статуя могла изображать некую знатную особу или местную правительницу, а может быть, и богиню. По мнению историков, скульптура была изготовлена представителями народа уастеков, которые проживали на побережье Мексиканского залива. до того, как в регион прибыли европейцы, в социально-политической сфере цивилизации женщины играли очень важную роль, отмечают специалисты.
По предварительным оценкам специалистов, объект был создан около пяти веков назад, в поздний постклассический период (1450-1521). Учитывая, что глаза и рот женщины широко раскрыты, ученые предположили, что первоначально ее лицо могли украшать вставки из камня, например, обсидиана.
Ранее в Мехико были найдены новые части "ацтекской башни черепов", которую впервые обнаружили еще около пяти лет назад. Первоначально речь шла об останках 676 человек, но позднее ученые отыскали еще более сотни черепов.
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