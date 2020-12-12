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В Мехико найдены новые части «ацтекской башни черепов»
12.12.2020 23:53
Фото: s-t-o-l.com
Мексиканские археологи обнаружили новые кости в центре Мехико, где ранее была найдена т.н. "ацтекская башня черепов".
Ученые сообщают о том, что речь идет об еще 119 черепах.
Раскопки в центре мексиканской столицы ведет Национальный институт антропологии и истории страны, передает "Би-би-си".
Башня была найдена пять лет назад во время реставрационных мероприятий. Первоначально мексиканские археологи обнаружили там 676 черепов. Как полагают исследователи, речь идет об ацтекском "цомпантли". Так древние жители этих мест называли военные монументы с черепами, создаваемые в целях устрашения противников.
Данный объект, склонны считать историки, был посвящен - Уицилопочтли - ацтекскому богу Солнца, войны и человеческих жертвоприношений.
По предварительным оценкам ученых, "башня" возводилась в период между 1486 и 1502 гг. В числе останков историки также обнаружили женские и детские черепа. В результате у исследователей возникли предположения о том, что в этом месте ацтеки могли проводить жертвоприношения.
Ранее ученым удалось установить возраст одного из главных божеств инков - статуи "Творца Вселенной". Как оказалось, это знаменитое изваяние существенно древнее, чем сама империя инков.
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