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Названы основные симптомы «британского» штамма COVID-19 у детейНазваны основные симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей
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Названы основные симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей


06:05
Названы основные симптомы «британского» штамма COVID-19 у детейФото: edumsko.ru

Эксперты сообщают о симптомах, наиболее часто встречающихся у детей при заражении новым штаммом коронавируса.

Как стало известно, мутация COVID-19, которая была выявлена в Великобритании, у маленьких пациентов протекает иначе, чем у взрослых.

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что т.н. "британский" штамм коронавируса у детей вызывает несколько другие симптомы, чем у взрослых. Об этом передает Express.

Специалисты сообщили, что у большинства инфицированных детей возникало ощущение сильной усталости. Некоторые маленькие пациенты при этом становились гораздо более замкнутыми. У зараженных младенцев гораздо чаще наблюдались приступы сильного плача и даже истерик.

При этом более половины детей, инфицированных "британской" мутацией COVID-19, жаловались на головную боль, рассказали эксперты. Беспокойство родителей должны вызывать случаи, когда болезненные ощущения в голове возникают одновременно с дискомфортом в области живота.

Ранее российские медики выявили у пациентки сразу 18 мутаций коронавируса. Многочисленные изменения возбудителя обнаружили в организме 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии.

Автор: Злата Богатова

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