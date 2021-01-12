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Названы основные симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей
06:05
Фото: edumsko.ru
Эксперты сообщают о симптомах, наиболее часто встречающихся у детей при заражении новым штаммом коронавируса.
Как стало известно, мутация COVID-19, которая была выявлена в Великобритании, у маленьких пациентов протекает иначе, чем у взрослых.
Эксперты в области здравоохранения отмечают, что т.н. "британский" штамм коронавируса у детей вызывает несколько другие симптомы, чем у взрослых. Об этом передает Express.
Специалисты сообщили, что у большинства инфицированных детей возникало ощущение сильной усталости. Некоторые маленькие пациенты при этом становились гораздо более замкнутыми. У зараженных младенцев гораздо чаще наблюдались приступы сильного плача и даже истерик.
При этом более половины детей, инфицированных "британской" мутацией COVID-19, жаловались на головную боль, рассказали эксперты. Беспокойство родителей должны вызывать случаи, когда болезненные ощущения в голове возникают одновременно с дискомфортом в области живота.
Ранее российские медики выявили у пациентки сразу 18 мутаций коронавируса. Многочисленные изменения возбудителя обнаружили в организме 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии.
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