Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Правоохранители вновь задержали якутского шамана Габышева

10.12.2019 23:29

Фото: vk.com



Как заявляют правозащитники, снова задержан якутский шаман Александр Габышев, который ранее объявил о возобновлении похода в Москву.



По данным пресс-службы "Правозащиты Открытки", он был задержан по дороге в столицу, передает агентство "Интерфакс".



Кроме шамана, снова устремившегося в Москву, в Якутске задержали одного из его соратников. Правозащитники сообщают, что сотрудники ФСБ забрали на допрос прямо из дома члена "отряда" Габышева - Евгения Ростокина, который также известный под прозвищем "Ворон".



Ростокин, который после допроса был отпущен, пояснил, что может стать фигурантом уголовного дела. По его словам, существует вероятность, что ему предъявят обвинения по статье 294 УК РФ - по факту воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Основанием этого может стать удаление видеоматериала, ставшего поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Габышева.



Правозащитники также рассказали о визите представителей ФСБ к сестре Габышева. Родственнице шамана пытались вручить повестку на его имя. Екатерина в ответ заявила, что им необходимо передать повестку лично в руки Габышеву, которого можно найти на трассе.



Автор: Злата Богатова

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