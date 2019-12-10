|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Правоохранители вновь задержали якутского шамана Габышева
10.12.2019 23:29
Фото: vk.com
Как заявляют правозащитники, снова задержан якутский шаман Александр Габышев, который ранее объявил о возобновлении похода в Москву.
По данным пресс-службы "Правозащиты Открытки", он был задержан по дороге в столицу, передает агентство "Интерфакс".
Кроме шамана, снова устремившегося в Москву, в Якутске задержали одного из его соратников. Правозащитники сообщают, что сотрудники ФСБ забрали на допрос прямо из дома члена "отряда" Габышева - Евгения Ростокина, который также известный под прозвищем "Ворон".
Ростокин, который после допроса был отпущен, пояснил, что может стать фигурантом уголовного дела. По его словам, существует вероятность, что ему предъявят обвинения по статье 294 УК РФ - по факту воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Основанием этого может стать удаление видеоматериала, ставшего поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Габышева.
Правозащитники также рассказали о визите представителей ФСБ к сестре Габышева. Родственнице шамана пытались вручить повестку на его имя. Екатерина в ответ заявила, что им необходимо передать повестку лично в руки Габышеву, которого можно найти на трассе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|