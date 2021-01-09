Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сбербанке придумали, как по звуку выявлять зараженных коронавирусом

12:31

Фото: livejournal.com



Специалистам лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка удалось создать алгоритм, который позволяет за минуту выяснить, что человек болеет COVID-19.



Соответствующее приложение в скором времени появится App Store и Google Play, рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.



Как стало известно, алгоритм позволяет в течение 60 секунд по звуку определить вероятность того, что абонент заражен COVID-19. За минуту анализируются голос, дыхание и кашель, после чего звуковые файлы преобразуются в спектрограмму, которая показывает распределение мощности сигнала на различных частотах.



Полученные данные анализирует глубокая сверточная нейронная сеть. Разработчики испытывали ее на базе более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, которые были собраны в российских больницах у пациентов с коронавирусом. В результате можно получить ответ, насколько вероятно заражение у человека.



Сейчас средний показатель ROC AUC (площадь под "кривой ошибок") составляет 0,8. При этом в Сбере рассчитывают на существенное улучшение качества модели с ростом объема проанализированных данных, включая собранные через мобильные приложения.



Ранее в Москве был запущен сервис, позволяющий определять тяжесть протекания пневмонии. Создание т.н. "КТ-калькулятора" проходило с участием исследователей МГУ им. Ломоносова. Разработчики различные показатели анализов крови, сатурации и общей клинической картины пациентов, у которых врачи диагностировали ковидное воспаление легких, с результатами компьютерной томографии (КТ). В результате появилась нейронная сеть, способная оценивать степени поражения легких при заражении COVID-19.



Автор: Злата Богатова

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