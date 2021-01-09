|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сбербанке придумали, как по звуку выявлять зараженных коронавирусом
12:31
Фото: livejournal.com
Специалистам лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка удалось создать алгоритм, который позволяет за минуту выяснить, что человек болеет COVID-19.
Соответствующее приложение в скором времени появится App Store и Google Play, рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Как стало известно, алгоритм позволяет в течение 60 секунд по звуку определить вероятность того, что абонент заражен COVID-19. За минуту анализируются голос, дыхание и кашель, после чего звуковые файлы преобразуются в спектрограмму, которая показывает распределение мощности сигнала на различных частотах.
Полученные данные анализирует глубокая сверточная нейронная сеть. Разработчики испытывали ее на базе более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, которые были собраны в российских больницах у пациентов с коронавирусом. В результате можно получить ответ, насколько вероятно заражение у человека.
Сейчас средний показатель ROC AUC (площадь под "кривой ошибок") составляет 0,8. При этом в Сбере рассчитывают на существенное улучшение качества модели с ростом объема проанализированных данных, включая собранные через мобильные приложения.
Ранее в Москве был запущен сервис, позволяющий определять тяжесть протекания пневмонии. Создание т.н. "КТ-калькулятора" проходило с участием исследователей МГУ им. Ломоносова. Разработчики различные показатели анализов крови, сатурации и общей клинической картины пациентов, у которых врачи диагностировали ковидное воспаление легких, с результатами компьютерной томографии (КТ). В результате появилась нейронная сеть, способная оценивать степени поражения легких при заражении COVID-19.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|