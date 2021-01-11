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В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре в жилом доме


11:27
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре в жилом домеФото: kapital.kz

Прибывшие к месту ЧП спасатели эвакуировали из здания 90 человек, в том числе девять детей, рассказали в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, трагедия случилась на территории Кировского района Екатеринбурга.

По факту гибели восьми человек, среди которых был ребенок, уже возбудили уголовное дело, передают российские СМИ со ссылкой на региональные следственные органы. Как стало известно, возгорание в девятиэтажном жилом доме по улице Рассветная произошло минувшей ночью.

После происшествия в больницу с ожогами 1 и 2 степени был доставлен 17-летний подросток, рассказал журналистам официальный представитель главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, у пострадавшего юноши также диагностировано отравление угарным газом. Подростку сейчас оказывают помощь в детской горбольнице № 9.

К настоящему времени полицейские установили личность трех погибших, девочки 2013 г.р., ее матери и еще одной женщины, соообщил Горелых. Известно также, что мать ребенка во время пожара мама ребенка просила о помощи в Twitter. Она писала о том, что находится с дочкой взаперти, а снизу горит квартира.

Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. Открытый огонь был ликвидирован к 04:06 по местному времени (02:06 по Москве). В мероприятиях было задействовано девять единиц спецтехники, привлекалось тридцать человек личного состава, отметили в региональном ГУ МЧС.

В ряде местных СМИ появились сообщения о том, что семья, проживавшая на втором этаже, в квартире которой начался пожар, являлась неблагополучной.

Причины возгорания в девятиэтажном кирпичном доме, построенном в 1982 году, устанавливают специалисты.

Автор: Злата Богатова

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