Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из Чечни

11.1.2021 22:26

Фото: smi2.net



Суд в Швеции признал гражданина РФ виновным в покушении на блогера Тумсо Абдурахманова и приговорил его к длительному тюремному заключению.



В прошлом блогер приобрел известность из-за резкой критики в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.



Дело рассматривал окружной суд шведского города Евле, где в феврале прошлого года было совершено преступление, передает ТАСС. Со ссылкой на сообщении судебной инстанции сообщается, что два человека были признаны виновными в нападении на блогера из Чечни, их приговорили к десяти и восьми годам тюремного заключения.



После того, как осужденные отбудут наказание, их депортируют за пределы королевства, указано в официальном сообщении. Виновным также предстоит возместить ущерб пострадавшему от их действий, постановил суд.



ЧП в Евле случилось в феврале прошлого года, когда 30-летний россиянин Руслан Мамаев напал с молотком на блогера Тумсо Абдурахманова. По версии шведских властей, мужчина намеревался совершить убийство, однако Мамаев это отрицал. По данному делу также осуждена россиянка, которую признали виновной в том, что она помогала организовать покушение. Суд признал, что при подготовке акции преступники выясняли не только адрес потерпевшего, но и "его привычки".



Автор: Злата Богатова

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