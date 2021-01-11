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В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из Чечни


11.1.2021 22:26
В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из ЧечниФото: smi2.net

Суд в Швеции признал гражданина РФ виновным в покушении на блогера Тумсо Абдурахманова и приговорил его к длительному тюремному заключению.

В прошлом блогер приобрел известность из-за резкой критики в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Дело рассматривал окружной суд шведского города Евле, где в феврале прошлого года было совершено преступление, передает ТАСС. Со ссылкой на сообщении судебной инстанции сообщается, что два человека были признаны виновными в нападении на блогера из Чечни, их приговорили к десяти и восьми годам тюремного заключения.

После того, как осужденные отбудут наказание, их депортируют за пределы королевства, указано в официальном сообщении. Виновным также предстоит возместить ущерб пострадавшему от их действий, постановил суд.

ЧП в Евле случилось в феврале прошлого года, когда 30-летний россиянин Руслан Мамаев напал с молотком на блогера Тумсо Абдурахманова. По версии шведских властей, мужчина намеревался совершить убийство, однако Мамаев это отрицал. По данному делу также осуждена россиянка, которую признали виновной в том, что она помогала организовать покушение. Суд признал, что при подготовке акции преступники выясняли не только адрес потерпевшего, но и "его привычки".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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