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В Подмосковье 50 военных пострадали в ДТП с четырьмя автобусами
11.1.2021 21:04
Фото: mirokru.ru
До пятидесяти человек увеличилось количество военнослужащих, которые пострадали в результате крупной аварии в Подмосковье.
ЧП случилось на Новой Риге, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Московской области уточняется, что предполагаемый виновник ДТП задержан.
Ранее стало известно о столкновении большегруза с колонной военных автобусов, при котором четверо военнослужащих погибли, еще двадцать восемь были травмированы.
По данным Минобороны РФ, виновником аварии может быть водитель гражданского большегрузного автомобиля. Следуя в попутном направлении, он потерял управление своим транспортным средством и допустил въезд в один из автобусов ПАЗ. В тот момент воинская автоколонна перевозила личный состав.
Как уточняет "Интерфакс", в аварию в общей сложности попали четыре автобуса, в которых были четыре офицера и солдаты-срочники.
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