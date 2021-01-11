Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье 50 военных пострадали в ДТП с четырьмя автобусами

11.1.2021 21:04

Фото: mirokru.ru



До пятидесяти человек увеличилось количество военнослужащих, которые пострадали в результате крупной аварии в Подмосковье.



ЧП случилось на Новой Риге, передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Московской области уточняется, что предполагаемый виновник ДТП задержан.



Ранее стало известно о столкновении большегруза с колонной военных автобусов, при котором четверо военнослужащих погибли, еще двадцать восемь были травмированы.



По данным Минобороны РФ, виновником аварии может быть водитель гражданского большегрузного автомобиля. Следуя в попутном направлении, он потерял управление своим транспортным средством и допустил въезд в один из автобусов ПАЗ. В тот момент воинская автоколонна перевозила личный состав.



Как уточняет "Интерфакс", в аварию в общей сложности попали четыре автобуса, в которых были четыре офицера и солдаты-срочники.



Автор: Злата Богатова

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