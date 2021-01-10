Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мэр Якутска уходит в отставку

13:01

Фото: vesti14.ru



Занимающая пост мэра Якутска Сардана Авксентьева выразила намерение уйти в отставку.



Причиной этого решения стали возникшие в последнее время проблемы со здоровьем, написала она в своем инстаграме.



Как стало известно, Сарадана Авксентьева уже обратилась к своему первому заместителю Евгению Григорьеву с просьбой возглавить Якутск до того, как проведут выборы нового мэра. Предполагается, что они могут состояться весной этого года.



Сегодня, 11 января, Авксентьева готова внести в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. Окончательное решение об отставке мэра примут 14 января, когда состоится ближайшая сессия.



По словам градоначальницы, ей сейчас уже не удается трудиться в режиме "24/365". Завтра Авксентьева собирается лечь в больницу, ей предстоят несколько операций.



Близкие серьезно обеспокоены состоянием ее здоровья, с которым возникли проблемы из-за стрессов и постоянной тревоги за город, пояснила мэр. Несколько дней назад Авксентьева сообщала, что перенесла гипертонический криз. После того, как у нее на фоне подскочившего давления сильно заболело сердце пришлось вызывать скорую.



В своем инстаграме Авксентьева обратилась к землякам с призывом поддержать кандидатуру своего первого заместителя Евгения Григорьева на предстоящих выборах.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 158

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:32 В России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДД

В России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДД 10.1.2021 22:23 В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19

В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19 10.1.2021 17:26 В Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из Бразилии

В Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из Бразилии 10.1.2021 14:00 Эксперт Bloomberg подтвердил эффективность российской вакцины «Спутник V»

Эксперт Bloomberg подтвердил эффективность российской вакцины «Спутник V» 10.1.2021 12:59 Маск готов продать все имущество ради колонизации Марса