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Мэр Якутска уходит в отставку
13:01
Фото: vesti14.ru
Занимающая пост мэра Якутска Сардана Авксентьева выразила намерение уйти в отставку.
Причиной этого решения стали возникшие в последнее время проблемы со здоровьем, написала она в своем инстаграме.
Как стало известно, Сарадана Авксентьева уже обратилась к своему первому заместителю Евгению Григорьеву с просьбой возглавить Якутск до того, как проведут выборы нового мэра. Предполагается, что они могут состояться весной этого года.
Сегодня, 11 января, Авксентьева готова внести в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. Окончательное решение об отставке мэра примут 14 января, когда состоится ближайшая сессия.
По словам градоначальницы, ей сейчас уже не удается трудиться в режиме "24/365". Завтра Авксентьева собирается лечь в больницу, ей предстоят несколько операций.
Близкие серьезно обеспокоены состоянием ее здоровья, с которым возникли проблемы из-за стрессов и постоянной тревоги за город, пояснила мэр. Несколько дней назад Авксентьева сообщала, что перенесла гипертонический криз. После того, как у нее на фоне подскочившего давления сильно заболело сердце пришлось вызывать скорую.
В своем инстаграме Авксентьева обратилась к землякам с призывом поддержать кандидатуру своего первого заместителя Евгения Григорьева на предстоящих выборах.
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