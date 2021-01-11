ИнтерНовости - новости в стране и мире
Драма, выдвинутая от Белоруссии на «Оскар», снята с конкурса
Драма, выдвинутая от Белоруссии на «Оскар», снята с конкурса
В США неизвестный застрелил пять человек
В США неизвестный застрелил пять человек
Индонезийский Boeing 737 разрушился при ударе о воду
Индонезийский Boeing 737 разрушился при ударе о воду
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Власти Литвы готовы переименовать БелоруссиюВласти Литвы готовы переименовать Белоруссию
В Кремле состоялись переговоры Путина, Алиева и ПашинянаВ Кремле состоялись переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
В Подмосковье 50 военных пострадали в ДТП с четырьмя автобусамиВ Подмосковье 50 военных пострадали в ДТП с четырьмя автобусами
ЦРУ может возглавить бывший посол США в МосквеЦРУ может возглавить бывший посол США в Москве
Драма, выдвинутая от Белоруссии на «Оскар», снята с конкурсаДрама, выдвинутая от Белоруссии на «Оскар», снята с конкурса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Японии из-за снегопадов погибли 8 человек


11.1.2021 12:48
В Японии из-за снегопадов погибли 8 человекФото: vk.com

Жертвами сильных снегопадов в Японии, по последним официальным данным, стали восемь человек.

Как передают местные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб, пострадали из-за непогоды почти триста японцев.

По меньшей мере восемь человек стали жертвами сильнейших снегопадов, во власти которых оказались несколько прибрежных районов Японии. Число пострадавших возросло до 277, передает канал NHK.

Как стало известно, несколько человек погибли, когда пытались убирать снег, еще одного обнаружили мертвым в автомобиле. Кроме того, люди получали ранения при падении с крыш зданий сосулек и снежного наста.

Наиболее серьезная обстановка сложилась сейчас на территории префектур Ниигата, Исикава, Фукудзи и Тояма, где из-за снегопадов практически полностью парализовано движение на автомагистралях. Авиакомпании были вынуждены отменить свыше 500 рейсов, затруднено и железнодорожное сообщение.

Ранее в Испании из снежного плена вызволили 1,5 тыс. водителей. По последним данным, жертвами непогоды, обрушившейся на королевство, стали четыре человека.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Мурашко заявил о стабилизации обстановки по COVID-19 в РоссииМурашко заявил о стабилизации обстановки по COVID-19 в России
Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии, заявила британский посолРоссия и Китай не должны выйти победителями из пандемии, заявила британский посол
Эстонский премьер оценил предложение о присоединении к РоссииЭстонский премьер оценил предложение о присоединении к России
Елизавета II и принц Филипп поставили прививки от COVID-19Елизавета II и принц Филипп поставили прививки от COVID-19
В Испании из снежного плена вызволили 1,5 тыс. водителейВ Испании из снежного плена вызволили 1,5 тыс. водителей

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru