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В Японии из-за снегопадов погибли 8 человек
11.1.2021 12:48
Фото: vk.com
Жертвами сильных снегопадов в Японии, по последним официальным данным, стали восемь человек.
Как передают местные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб, пострадали из-за непогоды почти триста японцев.
По меньшей мере восемь человек стали жертвами сильнейших снегопадов, во власти которых оказались несколько прибрежных районов Японии. Число пострадавших возросло до 277, передает канал NHK.
Как стало известно, несколько человек погибли, когда пытались убирать снег, еще одного обнаружили мертвым в автомобиле. Кроме того, люди получали ранения при падении с крыш зданий сосулек и снежного наста.
Наиболее серьезная обстановка сложилась сейчас на территории префектур Ниигата, Исикава, Фукудзи и Тояма, где из-за снегопадов практически полностью парализовано движение на автомагистралях. Авиакомпании были вынуждены отменить свыше 500 рейсов, затруднено и железнодорожное сообщение.
Ранее в Испании из снежного плена вызволили 1,5 тыс. водителей. По последним данным, жертвами непогоды, обрушившейся на королевство, стали четыре человека.
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