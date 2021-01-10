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Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете


10.1.2021 17:36
Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафетеФото: vk.com

Национальная команда России по биатлону смогла завоевать золото в смешанной эстафете "четыре по шесть километров" на этапе Кубка мира.

Соревнования проводятся в немецком Оберхофе. Членам российской сборной удалось наконец прервать серию из сорока трех гонок, прошедших без медалей.

Команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова смогла преодолеть дистанцию за один час восемь минут 21,7 секунды. Спортсмены финишировали, использовав в общей сложности семь дополнительных патронов.

Незадолго до старта старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал о том, что Александр Логинов потерял отца. Получив печальное известие о его смерти, спортсмен все же решил выступить на соревнованиях, передает РИА Новости.

Второй результат на дистанции в Оберхофе показали норвежцы, участвовавшие в составе: Ингрид Тандревольд, Марте Олсбю-Ройселанн, Йоханнес Дале и Стурла Холм Легрейд. Команда отстала на 0,7 секунды и израсходовала при этом семь дополнительных патронов. Тройку лидеров замыкают французские биатлонисты. Сборная, в которую вошли Анаис Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Фабьен Клод и Кантен Фийон Майе, финишировала с результатом +12,1 секунд и шестью дополнительными патронами.

В последний раз россиянам удавалось подняться на пьедестал почета в рамках мирового чемпионата — 2020 в Антхольц-Антерсельве. Биатлонист Логинов тогда получил золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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