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Под Псковом четыре человека стали жертвами пожара
10.1.2021 15:06
Фото: vk.com
В Великолукском районе Псковской области произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека.
Как передают региональные СМИ, сигнал о возгорании в жилом доме поступил в экстренные службы накануне вечером.
По данным ГУ МЧС России по Псковской области, ЧП случилось в деревне Еремкино. Сообщение о пожаре на улице Прудной было принято в 22:56 по московскому времени.
Прибывшие к месту происшествия огнеборцы ликвидировали пламя, после чего обнаружили останки четырех человек. Предположительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты.
Накануне правоохранительными органами Тюмени была задержана женщина, которая является руководителем частного дома для престарелых. При пожаре в этом заведении погибли три женщины и четверо мужчин. Как сообщили в региональном СУ СКР, все жертвы происшествия были прикованными к постели пенсионерами.
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