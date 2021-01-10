ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования
Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования
В США неизвестный застрелил пять человек
В США неизвестный застрелил пять человек
В Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у Капитолия
В Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у Капитолия
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19
Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафетеРоссийские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете
В Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из БразилииВ Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из Бразилии
Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулированияПутин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования
В США неизвестный застрелил пять человекВ США неизвестный застрелил пять человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Псковом четыре человека стали жертвами пожара


10.1.2021 15:06
Под Псковом четыре человека стали жертвами пожараФото: vk.com

В Великолукском районе Псковской области произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека.

Как передают региональные СМИ, сигнал о возгорании в жилом доме поступил в экстренные службы накануне вечером.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, ЧП случилось в деревне Еремкино. Сообщение о пожаре на улице Прудной было принято в 22:56 по московскому времени.

Прибывшие к месту происшествия огнеборцы ликвидировали пламя, после чего обнаружили останки четырех человек. Предположительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты.

Накануне правоохранительными органами Тюмени была задержана женщина, которая является руководителем частного дома для престарелых. При пожаре в этом заведении погибли три женщины и четверо мужчин. Как сообщили в региональном СУ СКР, все жертвы происшествия были прикованными к постели пенсионерами.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В массовой драке под Махачкалой убили двух бойцов ММАВ массовой драке под Махачкалой убили двух бойцов ММА
В Свердловской области школьники возвращаются к очному обучениюВ Свердловской области школьники возвращаются к очному обучению
В Екатеринбурге расследуют убийство водителя маршруткиВ Екатеринбурге расследуют убийство водителя маршрутки
В Баренцевом море прекращены поиски пропавших моряковВ Баренцевом море прекращены поиски пропавших моряков
Власти Индонезии подтвердили крушение пассажирского лайнераВласти Индонезии подтвердили крушение пассажирского лайнера

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru