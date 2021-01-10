|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Эксперт Bloomberg подтвердил эффективность российской вакцины «Спутник V»
10.1.2021 14:00
Фото: wildrome.ru
Высокая эффективность созданной в РФ вакцины "Спутник V" от коронавируса не вызывает сомнений, заявил старший фармацевтический аналитик Bloomberg Сэм Фазели.
Эксперт изучил открытые материалы, которые связаны с новым российским препаратом, передает ТАСС.
По словам аналитика Сэма Фазели, российская вакцина не только не уступает западным аналогам, но и обладает важным отличием. В первой дозе "Спутника V" использован тот же аденовирус, что и в вакцине Johnson & Johnson (аденовирус-26), однако во второй - другой тип (аденовирус-5).
Аденовирусный вектор - вирус, который в обычном состоянии способен вызывать простуду, модифицирован таким образом, чтобы доставлять генетический материал коронавируса, побуждая иммунную систему человека вырабатывать ответную реакцию в целях защиты от дальнейших инфекций.
В ходе испытательного этапа вакцина "Спутник V" продемонстрировала эффективность более 90%. Среди более чем 22,7 тыс. участников исследования специалисты при этом не зафиксировали ни одного случая тяжелого течения коронавируса. Эксперт также отметил, что принцип действия российского препарата соответствует передовым технологиям, которые сейчас также применяют компания AstraZeneca, Оксфордский университет и американская корпорация Johnson & Johnson, продолжающие разработки вакцины.
По данным сервиса Bloomberg, который отслеживает производство вакцин в различных странах мира, сейчас РФ находится на пятом месте среди производителей такого типа средств по количеству доз по контрактам и объему предварительных закупок.
Ранее Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию "Спутника V". Как заявил глава ведомства Максим Степанов, качество российского препарата будет оцениваться после того, как будут поданы все необходимые документы, в том числе, досье, в котором будут изложены данные о безопасности вакцины, и отчет об итогах всех трех фаз клинических испытаний этого средства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|