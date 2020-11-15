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Елизавета II и принц Филипп поставили прививки от COVID-19
18:41
Фото: telegram.one
Вакцинировались от коронавируса 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, 99-летний принц Филипп.
Как передают британские СМИ, королева решила объявить об этом, чтобы пресечь все возможные спекуляции.
В прессе еще около месяца назад появились сообщения о том, что королевская чета, недавно отпраздновавшая 73-летие со дня свадьбы, собирается вакцинироваться от COVID-19.
Как стало известно, 94-летней королеве и 99-летнему принцу Филиппу сделал прививки в Виндзорском замке их личный врач. Пр данным Би-би-си со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца, пара решила придать этот факт огласке, чтобы пресечь все возможные спекуляции.
Ранее мэр британской столицы Садик Хан объявил в городе режим ЧС из-за продолжающегося распространения COVID-19. По его словам, в Лондоне, где болен уже каждый третий житель, на текущий момент возникла угроза переполнения больниц из-за наплыва пациентов с коронавирусом.
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