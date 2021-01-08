Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию

14:24

Фото: funik.ru



Предстоящие недели могут оказаться самыми сложными за весь период пандемии, предположила канцлер ФРГ Ангела Меркель.



Врачи и медперсонал многих больниц страны сейчас работают на грани, написала она в еженедельном подкасте, который появился на официальном портале федерального правительства.



По словам политика, Институт имени Роберта Коха ежедневно передает сведения о сотнях летальных исходов, о тысячах зараженных, которые сейчас продолжают борьбу за жизни, находясь в отделениях интенсивной терапии. Меркель также отметила, что в ФРГ каждые сутки фиксируются десятки тысяч новых случаев заражения.



В своем сообщении Меркель отметила, что врачи и медперсонал многих больниц сейчас "работают на грани". Канцлер добавила, что появляющаяся информация о новых мутациях вируса лишь повышает уровень беспокойства.



С учетом сложившейся ситуации очевидна необходимость карантинных мер, которые были 5 января продлены властями ФРГ. По словам Меркель, от последовательных действий руководства страны сейчас зависит, как скоро в будущем удастся восстановить контроль над распространением инфекции и как долго будет сохраняться режим ограничений.



Автор: Злата Богатова

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