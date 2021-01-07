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Умер сотрудник полиции, пострадавший при штурме Капитолия


11:13
Умер сотрудник полиции, пострадавший при штурме КапитолияФото: buzzfeed.com

В больнице скончался полицейский, пострадавший при штурме Капитолия в Вашингтоне, передает телеканал CNN.

Брайан Сикник стал пятой жертвой беспорядков, которые произошли после массовой акции протеста в американской столице.

В полиции Капитолия уже подтвердили сведения о гибели своего сотрудника, который пострадал в ходе недавних беспорядков в здании Конгресса. В сообщении ведомства указано, что офицер полиции Капитолия Соединенных Штатов Брайан Сикник был госпитализирован после столкновений с протестующими.

Известно, что офицер после выполнения задания возвратился в офис, где потерял сознание. Полицейского доставили в больницу, где он скончался, несмотря на оказанную помощь. Медики сообщили о смерти Сикника накануне вечером, 7 января, по местному времени (утром 8 января по Москве). Какие именно повреждения стали причиной гибели полицейского, ведомство не уточняет.

Полицейский Брайан Сикник стал пятой жертвой беспорядков, которые происходили в Вашингтоне в минувшую среду, 6 января. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в здание Конгресса, где в тот момент проводилось заседание по ратификации итогов выборов на пост главы государства.

Акция протеста началась после того, как в Вашингтоне состоялся митинг сторонников Трампа. Глава государства обратился к своим сторонникам с призывом направиться к Капитолию, чтобы выразить конгрессменам недовольство из-за "украденных" выборов. После того, как в Капитолий ворвались демонстранты, заседание Конгресса пришлось прервать. Сотрудники подразделений безопасности начали эвакуацию официальных лиц. Вскоре после этого Палата представителей и Сенат окончательно утвердили победу Байдена.

Церемония инаугурации запланирована на 20 января, однако после беспорядков среди демократов уже звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разжигал мятеж в Вашингтоне. Представитель Лондона назвал действия американского лидера неправильными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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