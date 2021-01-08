Новости шоу-бизнеса

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Джохар Царнаев требует от властей США $250 тыс.
8.1.2021 14:35
Фото: vestikavkaza.ru
Отбывающий в Соединенных Штатах пожизненный срок Джохар Царнаев подал в суд иск к американским властям.
По мнению арестанта, условия его содержания являются излишне жесткими, передает ТАСС со ссылкой на Boston Herald.
Как указано в иске, Джохар Царнаев сейчас продолжает подвергаться дискриминации и незаконному обращению со стороны работников тюрьмы, где ему приходится отбывать пожизненный срок за причастность к взрывам во время Бостонского марафона. В результате Царнаев, указавший в качестве ответчика федеральные власти США, потребовал от них выплаты $250 тыс. в качестве компенсации за излишне строгие условия содержания.
Отмечается, что судья пока еще не принял к рассмотрению заявление Царнаева, т.к. он не предоставил некоторые документы, а также не оплатил пошлину, сумма которой составляет порядка $400.
Царнаев отбывает срок в пенитенциарном учреждении максимально строгого режима, которое расположено в городе Флоренс (штат Колорадо). В эту тюрьму помещают многих, кто был признан виновными в причастности к терактам. Арестантам запрещаются практически все контакты как с внешним миром, так и с другими узниками. Покидать камеру заключенные имеют право лишь в наручниках и кандалах.
Джохар Царнаев вместе со своим братом Тамерланом, по версии властей Соединенных Штатов, осуществили в апреле 2013 года теракт на марафоне в Бостоне. При взрывах тогда погибли три человека, свыше 260 получили ранения различной степени тяжести. Спустя несколько дней старшего брата - Тамерлана Царнаева убили при задержании, а Джохар пытался покончить с собой, получив ранение шеи. Позже он был признан виновным в причастности к взрыву и приговорен к смертной казни.
Джохар Царнаев родился в киргизском городе Токмак в 1993 году и позже с семьей переехал в Махачкалу (Дагестан). В 2002 году семья Царнаевых эмигрировала в США, причем при получении грин-карты у юноши было киргизское гражданство. Американский паспорт он оформил в сентябре 2012 года.
Напомним, решение об отмене смертной казни Джохару Царнаеву вызвало резкую критику американского президента Дональда Трампа.
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