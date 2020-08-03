Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп подверг критике отмену смертного приговора Царнаеву

3.8.2020 13:24

Фото: argumenti.ru



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с недовольством прокомментировал решение Федерального апелляционного суда, который направил на пересмотр дело Джохара Царнаева.



Как заявил глава Белого дома, "мало кто заслуживает смертного приговора больше, чем Бостонский Бомбист".



Вердикт о пересмотре приговора Джохару Царнаеву американский лидер прокомментировал в своем твиттере. Как отметил Дональд Трамп, суд признал, что со времен атак 11 сентября 2001 года происшествие на Бостонском марафоне было одним из наиболее "ужасных терактов в стране". При этом апелляционный суд решил отменить вынесенный ранее вердикт о высшей мере.



По мнению президента США, при повторном рассмотрении этого дела федеральной прокуратуре следует опять требовать самого жесткого наказания для Царнаева. Трамп также выразил недовольство по поводу столь долгих разбирательств в отношении "бостонского террориста".



Джохар Царнаев вместе со своим братом Тамерланом, по версии правоохранительных органов Соединенных Штатов, совершили теракт на марафоне в Бостоне. В результате взрыва, прогремевшего 15 апреля 2013 года, тогда погибли три человека, свыше 260 получили ранения различной степени тяжести.



Через несколько дней после происшествия Тамерлана Царнаева убили при попытке задержания, а его брат Джохар пытался покончить с собой, получив ранение шеи. Позже он был признан виновным в причастности к взрыву и приговорен к смертной казни.



Джохар Царнаев родился в киргизском городе Токмак в 1993 году и позже с семьей переехал в Махачкалу (Дагестан). В 2002 году семья Царнаевых эмигрировала в Соединенные Штаты, причем при получения грин-карты у юноши было киргизское гражданство. Американский паспорт он получил в сентябре 2012 года.



Автор: Злата Богатова

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