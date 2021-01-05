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Индийские археологи обнаружили древний буддийский монастырь
12:24
Фото: pexels.com
В Гангской долине исследователи обнаружили буддийский монастырь, который был создан около тысячелетия назад.
По словам ученых, руководила им женщина-монахиня по имени Виджаяшри Бхадра, сообщает Times of India.
Монастырь был найден на территории восточного штата Бихар. Древнее сооружение располагалось на вершине холма. Найденные во время экспедиции артефакты, в числе которых деревянные таблички с изображениями Будды и около двухсот скульптур, исследователи перевезли в город Лакхисарай для дальнейшего изучения.
По данным индийских археологов, им удалось отыскать первый буддийский монастырь, который возглавляла женщина. Монахиню звали Виджаяшри Бхадра. Отмечается, что впервые это сооружение обнаружили еще осенью 2017 года, однако лишь сейчас специалисты смогли приступить к его более тщательному изучению.
В Турции тем временем археологи продолжают исследовать 2500-летний храм, который возводился в честь богини Афродиты.
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