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В Турции найдены останки 2500-летнего храма Афродиты
5.1.2021 12:58
Фото: vk.com
Коллектив исследователей обнаружила на западе Турции останки храма, посвященного древнегреческой богине Афродите, передает Daily Sabah.
По предварительным оценкам ученых, возраст строения может достигать 2500 лет.
Руины древнего храма удалось отыскать на территории полуострова Урла-Чешме, когда археологи обследовали районы Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире. Общая площадь раскопок составила 1600 квадратных метров. В результате историки обнаружили тридцать пять населенных пунктов доисторической эпохи, включая шестнадцать – периода позднего неолита.
Как пояснила возглавлявшая научную экспедицию Элиф Копарал из Университета Мимар Синан, в ходе раскопок исследователи обнаружили серьезную социально-экономическую структуру. В частности, речь идет о храме Афродиты, который был создан в VI в. до н.э., когда богиня была объектом культового поклонения. По словам Копарал, впервые следы этого храма археологи находили еще в 2016 году.
Ранее в Крыму было найдено древнее захоронение с "билетом" в загробный мир.
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