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Джонсон обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежу
7.1.2021 21:15
Фото: u-f.ru
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разжигал мятеж в Вашингтоне, считает британский премьер-министр Борис Джонсон.
Представитель Лондона назвал действия американского лидера неправильными, сообщает РИА Новости.
По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, американский лидер Дональд Трамп мог подстрекать своих сторонников к штурму Капитолий. Представитель официального Лондона подчеркул, что политик в прошлом неоднократно "выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов".
Джонсон, выступление которого транслировал Sky News, назвал заявления Трампа о якобы подтасованных итогах голосования "совершенно неправильными. При этом британский премьер выразил радость в связи с тем, что избранный американский президент был "должным образом подтвержден и демократия победила".
Накануне, 6 января, в Вашингтоне провели массовую акцию протеста сторонники Дональда Трампа. Манифестанты, поддерживающие действующего американского президента, устроили беспорядки и смогли прорваться в здание конгресса, где должна была состояться процедура окончательного утверждения результатов выборов главы США.
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