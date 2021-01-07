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Джонсон обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежу


7.1.2021 21:15
Джонсон обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежуФото: u-f.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разжигал мятеж в Вашингтоне, считает британский премьер-министр Борис Джонсон.

Представитель Лондона назвал действия американского лидера неправильными, сообщает РИА Новости.

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, американский лидер Дональд Трамп мог подстрекать своих сторонников к штурму Капитолий. Представитель официального Лондона подчеркул, что политик в прошлом неоднократно "выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов".

Джонсон, выступление которого транслировал Sky News, назвал заявления Трампа о якобы подтасованных итогах голосования "совершенно неправильными. При этом британский премьер выразил радость в связи с тем, что избранный американский президент был "должным образом подтвержден и демократия победила".

Накануне, 6 января, в Вашингтоне провели массовую акцию протеста сторонники Дональда Трампа. Манифестанты, поддерживающие действующего американского президента, устроили беспорядки и смогли прорваться в здание конгресса, где должна была состояться процедура окончательного утверждения результатов выборов главы США.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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