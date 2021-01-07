Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США россиянина приговорили к 12 годам за киберпреступления

7.1.2021 22:19

Фото: vk.com



В Соединенных Штатах вынесли приговор по делу россиянина Андрея Тюрина, передает ТАСС.



Гражданин РФ был признан виновным в причастности к киберпреступлениям и приговорен к наказанию в виде двенадцати лет тюремного заключения.



Решение по этому делу вынес Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. Россиянина Андрея Тюрина, который ранее уже признал вину по нескольким пунктам предъявленного ему обвинения, приговорили к двенадцати годам тюрьмы.



По словам судьи Лоры Тейлор Суэйн, Андрей Тюрин был вовлечен в "масштабную преступную деятельность финансового характера". Россиянин, по мнению американских властей, якобы мог оказаться причастен к совершению кибератак, объектами которых являлись крупные компании.



Злоумышленники совершали преступления, чтобы незаконно получить "данные клиентов", указала Суэйн. Она констатировала, что Тюрин при этом не пытался непосредственно похищать деньги у других людей, и суд не сомневается в искренности раскаяния россиянина.



После того, как россиянин отбудет наказание, его вышлют за пределы Соединенных Штатов. Предполагается также, что Тюрину также придется возместить ущерб в сумме около $19 млн. Дата слушаний по этому вопросу будет объявлена позднее.



Тюрина задержали в Грузии, власти которой выдали его правоохранительным органам США еще осенью 2018 года. Россиянина вскоре после этого обвинили в причастности к взломам компьютерных систем различных финансовых структур, а также брокерских контор и средств массовой информации, которые специализировались на освещении экономической сферы.



По данным Секретной службы США, Тюрин имеет отношение к наиболее масштабной в истории страны краже клиентских данных. Предполагалось, что россиянина могут осудить на срок до 92 лет. Тюрин, первоначально настаивавший на своей невиновности, через год после экстрадиции в США решил пойти на сделку с прокуратурой и признал несколько пунктов обвинения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 129

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.1.2021 15:15 В Афганистане завербованный террористами солдат совершил массовое убийство

В Афганистане завербованный террористами солдат совершил массовое убийство 7.1.2021 13:48 На Камчатке при обвале льда на водопаде погиб человек, еще трое пострадали

На Камчатке при обвале льда на водопаде погиб человек, еще трое пострадали 7.1.2021 01:53 Скончалась женщина, получившая ранение при беспорядках в Капитолии

Скончалась женщина, получившая ранение при беспорядках в Капитолии 7.1.2021 00:02 В Екатеринбурге расследуют убийство водителя маршрутки

В Екатеринбурге расследуют убийство водителя маршрутки 6.1.2021 23:00 На Украине изъяли более тонны героина