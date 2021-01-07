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В США россиянина приговорили к 12 годам за киберпреступления


7.1.2021 22:19
В США россиянина приговорили к 12 годам за киберпреступленияФото: vk.com

В Соединенных Штатах вынесли приговор по делу россиянина Андрея Тюрина, передает ТАСС.

Гражданин РФ был признан виновным в причастности к киберпреступлениям и приговорен к наказанию в виде двенадцати лет тюремного заключения.

Решение по этому делу вынес Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. Россиянина Андрея Тюрина, который ранее уже признал вину по нескольким пунктам предъявленного ему обвинения, приговорили к двенадцати годам тюрьмы.

По словам судьи Лоры Тейлор Суэйн, Андрей Тюрин был вовлечен в "масштабную преступную деятельность финансового характера". Россиянин, по мнению американских властей, якобы мог оказаться причастен к совершению кибератак, объектами которых являлись крупные компании.

Злоумышленники совершали преступления, чтобы незаконно получить "данные клиентов", указала Суэйн. Она констатировала, что Тюрин при этом не пытался непосредственно похищать деньги у других людей, и суд не сомневается в искренности раскаяния россиянина.

После того, как россиянин отбудет наказание, его вышлют за пределы Соединенных Штатов. Предполагается также, что Тюрину также придется возместить ущерб в сумме около $19 млн. Дата слушаний по этому вопросу будет объявлена позднее.

Тюрина задержали в Грузии, власти которой выдали его правоохранительным органам США еще осенью 2018 года. Россиянина вскоре после этого обвинили в причастности к взломам компьютерных систем различных финансовых структур, а также брокерских контор и средств массовой информации, которые специализировались на освещении экономической сферы.

По данным Секретной службы США, Тюрин имеет отношение к наиболее масштабной в истории страны краже клиентских данных. Предполагалось, что россиянина могут осудить на срок до 92 лет. Тюрин, первоначально настаивавший на своей невиновности, через год после экстрадиции в США решил пойти на сделку с прокуратурой и признал несколько пунктов обвинения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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