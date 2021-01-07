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Эксперт рассказал о новой схеме телефонного мошенничества
7.1.2021 16:34
Фото: vk.com
В последнее время злоумышленники все чаще звонят россиянам, а потом попросту бросают трубку, рассчитывая, что потенциальные "жертвы" сами им перезвонят.
Новую схему преступников отписал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, комментарий которого приводит РИА Новости.
Как стало известно, телефонные обманщики в последнее время все чаще используют новую схему. Позвонив, они прерывают разговор, чтобы заставить "жертв" им перезванивать. В результате злоумышленникам удается обойти установленные на телефоне для борьбы со спамом системы автоматической фильтрации звонков.
По словам Сергея Голованова, существующие сейчас системы, в частности, WhoCalls, анализируют звонки, их время, продолжительность и наличие контакта в адресной книге. Пользователи при этом имеют возможность указать, если у них появляются подозрения на мошеннические действия. Эксперт пояснил, что если какой-либо номер ранее уже был отмечен как спам, при последующих входящих звонках система выведет на экран гаджета соответствующее предупреждение.
Согласно данным Kaspersky Who Calls, среди всех входящих звонков с неизвестных номеров в России спамом оказываются около 63%. При этом подозрения на мошенничество вызывали порядка 6% таких вызовов.
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