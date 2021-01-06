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В Свердловской области школьники возвращаются к очному обучению
15:58
Фото: vk.com
Смогут вернуться за парты ученики школ Свердловской области, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Соответствующий комментарий появился сегодня в соцсети главы местной администрации.
Как отметил Евгений Куйвашев, на текущий момент эпидемиологическая обстановка в Свердловской области стабилизировалась. Отмечается "небольшое, но снижение случаев заболевания" коронавирусом.
По словам губернатора, система здравоохранения сейчас работает устойчиво. Объем свободных мест в стационарах для пациентов с коронавирусом возросло.
Учитывая все эти факторы, власти рассматривают возможность уже с 11 января возвратить в школах очную форму обучения. Предполагается, что в свои учебные заведения вернутся ребята из всех классов — "от первых до одиннадцатых", — пояснил Куйвашев.
Глава региона при этом отметил, что обучающиеся в средних специальных учебных заведениях пока останутся на дистанционной форме обучения. По ним решение будет приниматься отдельно.
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