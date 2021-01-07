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В Афганистане завербованный террористами солдат совершил массовое убийство
7.1.2021 15:15
Фото: sana.af
В результате инцидента погибли семеро военнослужащих Афганской национальной армии, передает TOLO News.
Со ссылкой на местные правоохранительные органы уточняется, что убийство совершил солдат, завербованный террористами.
По данным местных властей, военнослужащий, завербованный ранее террористами, расстрелял семь солдат. Совершив массовое убийство, он похитил оружие и боеприпасы, а потом бежал за пределы части.
Члены экстремистской группировки "Талибан" (деятельность этой организации официально запрещена в России) подтвердили причастность к ЧП, случившемуся в провинции Газни на юге Афганистана.
Правоохранительные органы приступили к расследованию, выясняя все обстоятельства инцидента.
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