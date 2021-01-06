ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Украине изъяли более тонны героина
На Украине изъяли более тонны героина
Путин объявил о создании фонда, который будет помогать детям с орфанными заболеваниями
Путин объявил о создании фонда, который будет помогать детям с орфанными заболеваниями
В Казахстане выпустили из колонии осужденную по делу об убийстве фигуриста Тена
В Казахстане выпустили из колонии осужденную по делу об убийстве фигуриста Тена
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Свердловской области школьники возвращаются к очному обучениюВ Свердловской области школьники возвращаются к очному обучению
Шойгу рассказал о подготовке визита Путина в СириюШойгу рассказал о подготовке визита Путина в Сирию
«Британский» штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы«Британский» штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы
Скончалась женщина, получившая ранение при беспорядках в КапитолииСкончалась женщина, получившая ранение при беспорядках в Капитолии
В Иране установили личности причастных к убийству ФахризадеВ Иране установили личности причастных к убийству Фахризаде

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

«Британский» штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы


14:15
«Британский» штамм коронавируса выявили в 22 странах ЕвропыФото: smi2.net

Мутировавший штамм COVID-19 выявили уже в двадцати двух странах Европы. В общей сложности он зафиксирован на территории еще сорока государств в пяти из шести регионов ВОЗ. Об этом заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Вариант коронавируса, выявленный ранее в Великобритании, на текущий момент зафиксирован уже в двадцати двух европейских странах, заявил Ханс Клюге. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметил, что новый штамм распространяется быстрее, вызывая те же симптомы. Со временем мутация способна заменить все другие версии патогена. Такие процессы сейчас уже происходят в Великобритании и Дании, добавил Клюге.

Вакцинация от коронавируса может оказаться стресс-тестом для солидарности в регионе, отметил руководитель Европейского бюро ВОЗ. Он напомнил о том, как в прошлом наблюдался дефицит индивидуальных средств защиты и т.д.По словам Клюге, ВОЗ продолжает сотрудничать со всеми государствами по вопросам солидарности, однако "это будет проверкой для всех нас", в особенности "богатых стран", заявил представитель организации.

Ранее эксперты ВОЗ рекомендовали отложить повторный укол препаратом Pfizer/BioNTech в исключительных случаях, в частности, когда может возникнуть дефицит вакцины, а прививки нужно поставить максимально возможному количеству пациентов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Читинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбингеЧитинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге
«Академик Черский» вернулся к месту строительства «Северного потока — 2»«Академик Черский» вернулся к месту строительства «Северного потока — 2»
Ученый, открывший Эболу, предупреждает о появлении новой опасной болезниУченый, открывший Эболу, предупреждает о появлении новой опасной болезни
Скончался актер Владимир КореневСкончался актер Владимир Коренев
В Туве в дорожной аварии погибли 8 человекВ Туве в дорожной аварии погибли 8 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru