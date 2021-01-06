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«Британский» штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы
14:15
Фото: smi2.net
Мутировавший штамм COVID-19 выявили уже в двадцати двух странах Европы. В общей сложности он зафиксирован на территории еще сорока государств в пяти из шести регионов ВОЗ. Об этом заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
Вариант коронавируса, выявленный ранее в Великобритании, на текущий момент зафиксирован уже в двадцати двух европейских странах, заявил Ханс Клюге. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметил, что новый штамм распространяется быстрее, вызывая те же симптомы. Со временем мутация способна заменить все другие версии патогена. Такие процессы сейчас уже происходят в Великобритании и Дании, добавил Клюге.
Вакцинация от коронавируса может оказаться стресс-тестом для солидарности в регионе, отметил руководитель Европейского бюро ВОЗ. Он напомнил о том, как в прошлом наблюдался дефицит индивидуальных средств защиты и т.д.По словам Клюге, ВОЗ продолжает сотрудничать со всеми государствами по вопросам солидарности, однако "это будет проверкой для всех нас", в особенности "богатых стран", заявил представитель организации.
Ранее эксперты ВОЗ рекомендовали отложить повторный укол препаратом Pfizer/BioNTech в исключительных случаях, в частности, когда может возникнуть дефицит вакцины, а прививки нужно поставить максимально возможному количеству пациентов.
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