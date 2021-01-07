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Мурашко заявил о стабилизации обстановки по COVID-19 в России
7.1.2021 02:17
Фото: cdn.agency
Ситуация с распространением коронавируса в целом по России уже стабилизировалась, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
Вместе с тем, обстановка пока все еще остается довольно напряженной, сообщил министр во время общения с журналистами после селекторного совещания с регионами РФ.
По словам Михаила Мурашко, в период новогодних праздников в РФ каждый день в среднем выявляется около 24 тыс. новых случаев инфицирования. При этом свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет порядка 24%, отметил глава российского Минздрава.
Министр также уточнил, что на текущий момент в инфекционных госпиталях остаются более 211,5 тыс. граждан с подтвержденным коронавирусом. 82% пациентов находятся на амбулаторном лечении.
Глава Минздрава РФ обратился к россиянам с призывом продолжать соблюдать все противоэпидемические меры, включая использование масок и социальную дистанцию, а также стараться избегать посещения людных мест.
По последним официальным данным, за минувшие сутки в России было зафиксировано еще 24 217 положительных тестов на коронавирус.
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