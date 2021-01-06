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В Иране установили личности причастных к убийству Фахризаде
01:07
Фото: vchaspik.ua
Иранские власти продолжают работу, направленную на скорейшее задержание преступников, причастных к расправе над ученым.
Как заявил замглавы минобороны страны Саид Шаабаниан, личности подозреваемых уже установлены.
По словам представителя оборонного ведомства, иранским правоохранителям уже удалось установить личности всех, кто может быть причастен к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает Tasnim.
Виновных в убийстве "этого мученика" ожидает суровая кара, подчеркнул Саид Шаабаниан.
ЧП случилось в окрестностях Тегерана 27 ноября 2020 года, когда был убит ученый-физик Мохсен Фахризаде. Ранее в правительстве Ирана заявили о том, что нападавшие при покушении использовали дистанционно управляемое высокотехнологичное оружие с системой наведения со спутника.
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