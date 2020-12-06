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В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве физика


6.12.2020 22:14
В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве физикаФото: kun.uz

Иранский ученый Мохсен Фахризаде был убит из оружия, которое управлялось со спутника.

С таким утверждением выступил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамезан Шариф.

Как передает агентство Fars, представитель КСИР подтвердил версию о том, что при нападении на ученого применялись "современные электронные средства со спутниковым управлением". Сообщив об этом, Рамезан Шариф подчеркнул, что действия израильтян не останутся без ответа, и они сами это "хорошо понимают".

Мохсен Фахризаде был смертельно ранен в окрестностях Тегеране в конце минувшего ноября. Ученый, являвшийся старшим научным сотрудником Минобороны Ирана и Вооруженных сил республики, возглавлял Центр физических исследований. В Тегеране покушение расценивают как политический заказ враждебных стран и уже не раз указывали на причастность к нападению израильских спецслужб. Власти Ирана допускают, что в организации покушения также могли быть задействованы и другие государства.

Ранее СNN распространил  информацию о том, что США считают виновником убийства иранского физика-ядерщика Израиль.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 203

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