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На Украине изъяли более тонны героина


6.1.2021 23:00
На Украине изъяли более тонны героинаНаркотические вещества попали на территорию Украины из Пакистана, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Установлено, что крупная партия зелья была ввезена в страну через порт в Одессе еще в конце декабря с участием четырех турецких граждан.

Злоумышленники собирались переправить груз во Львов, откуда запрещенные вещества могли попасть в страны Евросоюза. По данным украинских правоохранителей, отправка наркотиков за рубеж планировалась под видом дипломатического груза.

Более тонны наркотиков, предназначенных для переправки в ЕС, были изъяты во Львове в рамках спецоперации, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. В конце прошлого года контрабандный груз было ввезен в Украину из Пакистана через Морской торговый порт "Южный" в Одессе.

Установлено, что во Львов этот "товар" доставили под видом пищевой продукции. В ходе обысков, которые проводились на местных складах, полиция задержала причастных к транспортировке наркотиков граждан Турции, указано в сообщении.

В украинской полиции пояснили, что примерная стоимость изъятой партии героина может превышать 2,3 млрд грн.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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