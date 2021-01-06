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На Украине изъяли более тонны героина
6.1.2021 23:00
Наркотические вещества попали на территорию Украины из Пакистана, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Установлено, что крупная партия зелья была ввезена в страну через порт в Одессе еще в конце декабря с участием четырех турецких граждан.
Злоумышленники собирались переправить груз во Львов, откуда запрещенные вещества могли попасть в страны Евросоюза. По данным украинских правоохранителей, отправка наркотиков за рубеж планировалась под видом дипломатического груза.
Более тонны наркотиков, предназначенных для переправки в ЕС, были изъяты во Львове в рамках спецоперации, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. В конце прошлого года контрабандный груз было ввезен в Украину из Пакистана через Морской торговый порт "Южный" в Одессе.
Установлено, что во Львов этот "товар" доставили под видом пищевой продукции. В ходе обысков, которые проводились на местных складах, полиция задержала причастных к транспортировке наркотиков граждан Турции, указано в сообщении.
В украинской полиции пояснили, что примерная стоимость изъятой партии героина может превышать 2,3 млрд грн.
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