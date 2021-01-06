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В Казахстане выпустили из колонии осужденную по делу об убийстве фигуриста Тена


6.1.2021 18:02
В Казахстане выпустили из колонии осужденную по делу об убийстве фигуриста Тена Фото: sledcom.ru

В Казахстане суд удовлетворил ходатайство Жанар Толыбаевой, осужденной на четыре года по уголовному делу об убийстве известного спортсмена Дениса Тена.

Как передает  Tengrinews, неотбытую часть срока ей заменили на ограничение свободы.

Со ссылкой на аппарат Верховного суда страны отмечается, что Жанар Толыбаева, приговоренная около двух лет назад к четырем годам лишения свободы, подала ходатайство о замене неотбытой части срока. Илийский районный суд Алма-Атинской области вынес решение об удовлетворении просьбы осужденной.

Приговор по резонансному делу о трагической гибели известного спортсмена Дениса Тена огласили в январе 2019 года. Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова, которые были признаны виновными в убийстве и разбое, тогда осудили на восемнадцать лет. Толыбаеву, которая обвинялась в недонесении о совершенном преступлении, отправили за решетку на четыре года. Спустя два месяца после этого, уже находясь в колонии, она родила ребенка.

25-летнего Дениса Тена, который был заслуженным мастером спорта Казахстана и завоевал бронзу на зимней Олимпиаде 2014 года, убили в середине лета 2018 года. Спортсмен был смертельно ранен, когда пытался остановить злоумышленников, пытавшихся снять зеркала с его машины.

Тен потерял сознание из-за кровопотери после ножевого удара в ногу. Когда его доставили в больницу, состояние оценивалось как критическое.  Несмотря на срочно проведенную операцию и реанимационные мероприятия, проводившиеся в течение более чем двух часов, молодой человек умер. По словам врачей, у спортсмена были задеты крупные сосуды и жизненно важные органы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 341

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