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Названы сроки спада пандемии коронавируса в России
00:01
Фото: almode.ru
Текущая волна заражений коронавирусом в России может пойти на спад в конце февраля — начале марта, считает иммунолог Владимир Болибок.
Комментарий специалиста приводит портал Ura.ru.
По словам Владимира Болибока, сейчас можно говорить о выходе на т.н. плато, и "это самый высокий уровень в процессе развития пандемии". Иммунолог выразил мнение о том, что ситуация может изменить в лучшую сторону примерно к концу февраля или началу марта.
Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки в России было выявлено еще 24 246 новых случаев инфицирования COVID-19. Нарастающим итогом в стране зафиксировали уже 3 284 384 положительных теста на коронавирус.
На текущий момент признаны выздоровевшими 2 662 668 человек. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом зарегистрировано 59 506 летальных исходов, включая 518 - за истекшие сутки.
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