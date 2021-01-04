Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Британский суд отказался выдавать Ассанжа США

4.1.2021 19:47

Фото: sledcom.ru





Судья Центрального уголовного суда Лондона постановила, что выдача Джулиана Ассанжа властям Соединенных Штатов способна нанести непоправимый вред его психическому здоровью.



С учетом возможных рисков было вынесено решение об отказе в экстрадиции основателя WikiLeaks.



Сегодня в британской столице рассматривался вопрос о возможной выдаче правоохранительным органам США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как передает The Independent, Центральный уголовный суд Лондона постановил, что на текущий момент экстрадиция журналиста не представляется возможной.



В вынесенном вердикте указано, что высылка Ассанжа в Соединенные Штаты для предъявления ему обвинений может нанести непоправимый вред его психическому здоровью и даже спровоцировать суицид. Судья пришла к выводу о том, что изоляция, в которую американские власти поместят 49-летнего Ассанжа, скорее всего окажет на него "угнетающее" воздействие.



Власти США намерены предъявить основателю портала WikiLeaks семнадцать обвинений, связанных с шпионской деятельностью и взломе компьютерных систем. В случае экстрадиции Ассанжу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 175 лет.



Ранее в бундестаге создали рабочую группу по освобождению Ассанжа. Объявив об этом, германские депутаты подчеркивали, что намерены заявить о необходимости "свободы слова и свободы прессы".



На сайте WikiLeaks, который был основан Джулианом Ассанжем, в прошлом публиковались американские секретные материалы. Они были посвящены, в частности, военным преступлениям военнослужащих США в Афганистане и Ираке.



Автор: Злата Богатова

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