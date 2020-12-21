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В бундестаге создали рабочую группу по освобождению Ассанжа


21.12.2020 21:35
В бундестаге создали рабочую группу по освобождению АссанжаФото: kapital.kz

Рабочая группа, которая попытается вызволить журналиста Джулиана Ассанжа из тюрьмы, сформирована в бундестаге.

Германские депутаты подчеркивают, что намерены заявить о необходимости "свободы слова и свободы прессы".

Как сообщает Rheinische Post, представители правой фракции "Альтернатива для Германии" отказались входить в состав этой рабочей группы.

На сайте WikiLeaks, который был основан Джулианом Ассанжем, в прошлом публиковались американские секретные материалы. Они были посвящены, в частности, военным преступлениям военнослужащих США в Афганистане и Ираке.

Руководство Соединенных Штатов обвинило журналиста в разглашении секретной информации, после чего он в течение нескольких лет был вынужден оставаться на территории посольства Эквадора в Лондоне.

После того, как 11 апреля прошлого года Ассанжа выдворили из его убежища, он был арестован. Замглавы британского МИД Алан Данкан подчеркивал, что Лондон не вышлет журналиста в государства, где сохраняется смертная казнь.

Власти США продолжают настаивать на экстрадиции основателя WikiLeaks, которому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 175 лет. Ассанж все обвинения, предъявленные ему американскими правоохранителями, отрицает.

Автор: Злата Богатова

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