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В Сирии террористы атаковали три автобуса
4.1.2021 13:36
Фото: anna-news.info
В результате инцидента погибли девять человек, еще не менее четырех получили ранения и были экстренно доставлены в ближайшее медучреждение.
Обстрелу подверглись три рейсовых автобуса и колонна бензовозов, сообщает РИА Новости.
Инцидент зафиксирован около 21:30 неподалеку от Саламии, которая расположена на территории провинции Хама. Глава местной администрации Мохаммад Криштати подтвердил сведения о том, что жертвами нападения стали девять мирных граждан, еще четверо с ранениями экстренно доставлены в госпиталь города Саламия.
Сообщив о случившемся, Криштати пояснил, что нападавшие использовали стрелковое оружие.
В конце декабря в Сирии при атаке пассажирского автобуса были убиты и ранены более сорока человек. ЧП случилось на автотрассе, соединяющей Дейр-эз-Зор и Пальмиру, близ населенного пункта Кабажеб.
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