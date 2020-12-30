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В Сирии боевики атаковали автобуса: убиты и ранены более 40 человек
30.12.2020 23:55
Фото: newsabc.net
Террористы совершили нападение на автобус с мирными жителями в Сирии, сообщает информационное агентство SANA.
В результате инцидента погибли и пострадали свыше сорока человек.
Как стало известно, ЧП случилось на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира во второй половине дня. Со ссылкой на источники в экстренных службах сообщается, что жертвами нападения террористов стали двадцать восемь мирных жителей. Тринадцать человек пострадали.
Сведений о том, какая группировка может быть причастной к инциденту, произошедшему близ поселения Кабажеб, пока нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее стало известно об атаке на международный аэропорт города Адена в Йемене, когда туда прибыл самолет с министрами нового правительства страны. Жертвами обстрела стали не менее двадцати семи человек.
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