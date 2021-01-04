Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Баренцевом море прекращены поиски пропавших моряков

4.1.2021 13:11

Фото: vk.com



Прекращены мероприятия по поиску семнадцати моряков рыболовецкого траулера "Онега", который затонул в конце декабря в акватории Баренцева моря.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.



Как стало известно, за прошедшую неделю не удалось отыскать пострадавших и объектов поиска. В результате мероприятия было решено прекратить.



ЧП у Новой Земли в Архангельской области случилось в минувший понедельник, 28 декабря, когда в Баренцевом море потерпело крушение рыболовецкое судно "Онега". На борту в тот момент находилось девятнадцать человек, но спастись успели лишь двое



По словам спасшихся членов экипажа, обледеневшее судно начало накреняться, когда моряки в условиях сильного шторма выводили снасть с рыбой. Практически сразу после того, как был включен аварийный буй, корабль опрокинулся, а потом затонул. Всех, кто находился на палубе, просто смыло в воду.



В экстренных службах региона ранее пояснили, что моряки с затонувшего судна могли продержаться в ледяной воде не более полчаса, а потом погибли. Представители МЧС отмечали, что шансов отыскать кого-либо живым, почти нет.



Семьям погибших рыбаков с затонувшей "Онеги" выплатили в качестве материальной помощи по миллиону рублей. Деньги были переведены до Нового года, информировало ранее Министерство информационной политики Мурманской области. По данным регионального ведомства, помощь оказана представителям двенадцати погибших членов экипажа траулера, которые оформили соответствующие заявления. Остальным средства перечислят сразу после того, как они подадут документы.



Выжившие в катастрофе помощник капитана Владислав Буторин и матрос Руслан Катюхин получат по полмиллиона рублей от властей своих регионов.



Автор: Злата Богатова

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