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В устье Енисея найдено таинственное поселение


4.1.2021 00:26
В устье Енисея найдено таинственное поселениеФото: cod33.ru

Археологи обнаружили в устье Енисея загадочное поселение, которое расположено на вершине сопки, передает ТАСС.

Об открытии рассказали представители "Красноярской геоархеологии", передает ТАСС.

По словам руководителя организации Данила Лысенко, найденное на севере Красноярского края поселение когда-то могло,быть святилищем. Объект, обнаруженный археологами в устье Енисея, располагается на вершине сопки, тогда как обычно древние поселения создавались в низменностях, ближе к воде, где имелась защита от ветра, пояснил ученый.

Историк отметил, что объект был найден в месте впадения в Енисей реки Гольчихи. Сейчас ученые продолжают раскопки, пытаясь получить больше сведений. По предварительным выводам археологов, объект может быть датирован VII веком н.э. Во время экспедиции были обнаружены расколотые кости различных животных, включая белого медведя, а также фрагменты керамических изделий и свидетельства процессов металлургического производства.

В этих местах в 70-х годах прошлого века вел раскопки выдающийся советский археолог Леонид Хлобыстин. Исследователь полагал, что найденные им артефакты могли принадлежать представителям загадочного народа сихиртя. По мнению историков, они населяли Арктику до того, как туда пришли самодийские народы. Лысенко отметил, что современные ученые пока еще не располагают достаточными сведениями о возможной принадлежности поселения в устье Енисея с сихиртя.

Ранее исследователям Томского госуниверситета (ТГУ) удалось выяснить, где находился Кетский острог - один из главных опорных пунктов в период освоения Сибири в XVI-XVIII вв. Археологи смогли отыскать поселение, проанализировав записки путешественников, карты и географические названия.

Автор: Злата Богатова

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