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Найден один из первых опорных пунктов освоения Сибири
5.11.2019 15:10
Фото: radikal.ru
По мнению ученых, найденный ими один из первых опорных пунктов освоения Сибири существовал лишь на протяжении примерно пяти лет.
Открытие было сделано на границе современных Томской области и Красноярского края, передает ТАСС.
Исследователям Томского госуниверситета (ТГУ) удалось выяснить, где находился Кетский острог, который являлся одним из главных опорных пунктов в период освоения Сибири в XVI-XVIII вв. Как сообщает пресс-служба вуза, археологи смогли отыскать поселение, проанализировав записки путешественников, карты и географические названия.
По словам сотрудника музея истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ Евгения Барсукова, острог основали на реке Кеть, у стыка нынешних Томской области и Красноярского края на реке Кеть. Как полагают историки, спустя примерно пять лет стало очевидно, что место было выбрано неудачно. Дело в том, что туда было сложно транспортировать запасы.
В результате острог было решено переместить на 200 км ниже по течению реки, но и там возникли проблемы: качество почвы не давало возможности заниматься земледелием. Поэтому через 20-30 лет острог вновь переместился, на этот раз в самый центр Томской области. На этом месте он он и существовал примерно до конца XVIII в.
Как сообщалось ранее, не так давно в Испании ученые обнаружили созданное 39 тысяч лет назад ожерелье.
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