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Похищенные в Пакистане шахтеры убиты
3.1.2021 23:37
Фото: netdna-ssl.com
В результате вооруженного нападения на работников угольной шахты погибли одиннадцать человек, еще трое получили ранения, передает информационное агентство "Синьхуа".
Со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах отмечается, что ЧП случилось минувшей ночью.
Как заявили представители администрации пакистанской провинции Белуджистан, похищенные накануне шахтеры были убиты. Неизвестные атаковали работников угледобывающего предприятия поздним вечером субботы, 2 января.
Через несколько часов после инцидента стало известно о том, что нападавшие расстреляли шахтеров. Одиннадцать человек погибли, еще трое были доставлены в больницу с ранениями. Сведений об их состоянии пока не поступало.
Правоохранительные органы приступили к расследованию. Ни одна из радикальных группировок, действующих в этой части Пакистана, не объявила о своей причастности к инциденту.
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