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В Москве после конфликта со стрельбой задержали более 30 человек
3.1.2021 13:25
Фото: kapital.kz
Полиция российской столицы устанавливает причины и обстоятельства массовой драки со стрельбой, случившейся в Гольяново на востоке Москвы.
По предварительным данным, ЧП случилось из-за бытовой ссоры, которая произошла во время празднования Нового года.
Как сообщают российские СМИ, мужчина, во время драки открывший стрельбу из охолощенного автомата, был задержан в числе других. В общей сложности в полицию после инцидента было доставлено тридцать пять человек.
Сигналы в правоохранительные органы начали поступать утром 1 января от жителей домов по улице Уральской, которые стали очевидцами массового конфликта. Когда по указанному адресу прибыли полицейские, дебоширы уже разбежались. При этом на месте побоища имелись следы крови, сообщает РЕН ТВ.
Полицейским удалось восстановить ход событий после просмотра камер видеонаблюдения. В частности, установлено, что участники конфликта передвигались на трех машинах, две из которых уже нашли. Установлен и мужчина, открывший стрельбу из охолощенного автомата, а также другие участники потасовки. Известно также, что практически все задержанные в момент ЧП находились в нетрезвом состоянии.
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