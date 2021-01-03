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Под Выборгом найдено тело бизнесмена
3.1.2021 12:18
Фото: newstracker.ru
Правоохранительные органы Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели предпринимателя, тело которого нашли неподалеку от поселка Симагино Выборгского района.
Предположительно, причиной смерти могло стать огнестрельное ранение.
Как пояснил источник в экстренных службах региона, под трупом обнаружили гранату без чеки во взведенном состоянии. Боеприпас был успешно обезврежен, сообщает ТАСС.
ЧП случилось в новогоднюю ночь. Установлено, что незадолго до гибели мужчина стрелял по строительной технике, а потом бросил в нее гранату, которая взорвалась.
В ходе осмотра места происшествия полицейские нашли принадлежащий погибшему предпринимателю автомобиль BMW и автомат Калашникова, а также охотничье ружье и патроны к нему. В гараже бизнесмена обнаружили несколько предметов, похожих на гранаты.
Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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