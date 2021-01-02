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В США впервые за почти 70 лет состоится федеральная казнь женщины


2.1.2021 22:00
Лиза МонтгомериФото: vk.com
Лиза Монтгомери

В Соединенных Штатах признано ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, который перенес приведение в исполнение первого за последние 70 лет федерального смертного приговора женщине.

Окончательный вердикт по делу Лизы Монтгомери был вынесен федеральным апелляционным судом, передает канал NBC News.

Первый приговор по этому резонансному делу был оглашен еще осенью 2007 года, когда 39-летнюю Лизу Монтгомери признали виновной в жестоком убийстве беременной Бобби Джо Стиннет из Скидмора (штат Миссури). Чудовищное преступление было совершено в 2004 году, когда Монтгомери, потерявшая собственного ребенка из-за прервавшейся на седьмом месяце беременности, решила забрать плод у 23-летней женщины. В течение некоторого времени она выдавала этого младенца за своего.

Предполагалось, что казнь состоится 8 декабря, однако исполнение приговора отложили из-за пандемии на 12 января. Теперь же смертельная инъекция Монтгомери может быть сделала раньше этой даты.

В период до 20 января 2021 года, когда пройдет инаугурация следующего президента США, американские власти собираются казнить пять человек, в частности, признанного виновным в убийстве семи человек Кори Джонсона и Дастина Хиггса, являющегося заказчиком трех покушений.

В последний раз федеральные казни в Соединенных Штатах проводились в 1952 году - 19 июня на электрический стул отправили Этель Розенберг, которую признали виновной в шпионаже в пользу СССР. Спустя полгода в газовой камере умерла Бонни Браун Хиди, приговоренная к высшей мере за похищение человека и убийство.

При этом регулярно проводятся казни женщин по приговору судов штатов. Как свидетельствует официальная статистика, в течение 1976-2015 годов в США были казнены 16 женщин, что составляет порядка 1% от общего количества американских смертников.

Ранее в Токио приговорили к смерти 30-летнего Такахиро Сираиси, которого в прессе окрестили "Твиттер-киллером". Подсудимый был признан виновным в девяти жестоких убийствах. Своих жертв он искал в социальных сетях, выбирая пользователей, которые размещали посты с описанием собственных суицидальных мыслей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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