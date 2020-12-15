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Японского «Твиттер-киллера» приговорили к смертной казни
15.12.2020 22:10
Фото: kapital.kz
В Токио вынесли приговор 30-летнему Такахиро Сираиси, которого в прессе ранее окрестили "Твиттер-киллером".
Подсудимый был признан виновным в девяти жестоких убийствах.
Суд приговорил Такахиро Сираиси к высшей мере наказания - смертной казни, передает Kyodo News. Жертвами преступлений, совершенных в течение 2017 года, стали восемь женщин, младшей из которых было лишь 15 лет, и один мужчина. В ходе расследования и судебного разбирательства было установлено, что Сираиси искал среди пользователей твиттера тех, кто размещал посты с описанием собственных суицидальных мыслей.
Познакомившись с будущей жертвой, злоумышленник заманивал их в свой дом, расположенный в городе Зама в 36 км от Токио. Там он жестоко расправлялся с женщинами. Единственный убитый мужчина оказался в числе погибших лишь потому, что был с одной из жертв Саириси. Преступник понял, что тот может догадаться об убийствах, и потому решился на еще одно преступление.
Как заявил судья Наокуни Яно, несмотря на все публикации, никто из погибших заранее не соглашался погибнуть. Адвокаты подсудимого пытались настаивать на обратном. В частности, защитники утверждали, что посты в твиттере следует расценивать как выражение согласия жертв умереть, а потому Сираиси можно смягчить обвинение. Кроме того, в моменты совершения убийств он якобы не осознавал своих действий.
О серии убийств, совершенных Сираиси в период с августа по октябрь 2017 года, стало известно после обнаружения в его квартире площадью 13,5 кв.м. множества фрагментов человеческих останков, включая девять голов.
После того, как дело "Твиттер-киллера" вызвало в Японии обширный общественный резонанс, власти страны начали гораздо более активно заниматься поддержкой молодых людей, которые страдают от суицидальных настроений.
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