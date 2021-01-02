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В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»
2.1.2021 17:02
Фото: vk.com
Сорок два человека получили "коктейль" с антителами к коронавирусу Regeneron вместо вакцины от коронавируса Moderna в Соединенных Штатах.
Речь идет о препарате, который ранее применялся для лечения американского лидера Дональда Трампа, когда он заболел COVID-19, передает CNN.
По данным канала, ЧП случилось в американском штате Западная Вирджиния, в одном из медицинских учреждений округа Бун. Сорок два человека, намеревавшихся вакцинироваться от коронавируса, вместо прививки получили "коктейль Трампа".
Сведения о происшествии уже подтвердили в местном Департаменте здравоохранения. Власти подчеркивают, что жизнь пациентов вне опасности. Как заявил генерал-майор Джеймс Хойер, как только стало известно о случившемся, специалисты предприняли все необходимые меры для нормализации ситуации.
В Департаменте здравоохранения округа Бун пояснили, что пострадавших сразу же уведомили об ошибке. Все они смогут в будущем повторно сделать прививку от коронавируса. При этом представители местных властей отказались от комментариев по поводу причин инцидента.
Ранее стало известно о происшествии в медицинском центре сети Aurora Health Care в городе Милуоки (штат Висконсин), где отбраковали более 500 доз вакцины от нового коронавируса компании Moderna. Препарат был испорчен из-за преднамеренных действий сотрудника клиники.
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