ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»
В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»
В Чувашии 6 человек погибли при пожаре
В Чувашии 6 человек погибли при пожаре
В Карабахе при подрыве мины погиб человек
В Карабахе при подрыве мины погиб человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»
В Ливии освободили троих россиянВ Ливии освободили троих россиян
Скончался актер Владимир КореневСкончался актер Владимир Коренев
В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»
Читинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбингеЧитинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»


2.1.2021 17:02
В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»Фото: vk.com

Сорок два человека получили "коктейль" с антителами к коронавирусу Regeneron вместо вакцины от коронавируса Moderna в Соединенных Штатах.

Речь идет о препарате, который ранее применялся для лечения американского лидера Дональда Трампа, когда он заболел COVID-19, передает CNN.

По данным канала, ЧП случилось в американском штате Западная Вирджиния, в одном из медицинских учреждений округа Бун. Сорок два человека, намеревавшихся вакцинироваться от коронавируса, вместо прививки получили "коктейль Трампа".

Сведения о происшествии уже подтвердили в местном Департаменте здравоохранения. Власти подчеркивают, что жизнь пациентов вне опасности. Как заявил генерал-майор Джеймс Хойер, как только стало известно о случившемся, специалисты предприняли все необходимые меры для нормализации ситуации.

В Департаменте здравоохранения округа Бун пояснили, что пострадавших сразу же уведомили об ошибке. Все они смогут в будущем повторно сделать прививку от коронавируса. При этом представители местных властей отказались от комментариев по поводу причин инцидента.

Ранее стало известно о происшествии в медицинском центре сети Aurora Health Care в городе Милуоки (штат Висконсин), где отбраковали более 500 доз вакцины от нового коронавируса компании Moderna. Препарат был испорчен из-за преднамеренных действий сотрудника клиники.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Южной Корее установлен рекорд по удержанию плазмы в термоядерном реактореВ Южной Корее установлен рекорд по удержанию плазмы в термоядерном реакторе
Глава МИД Украины: Крым станет «адской» темой для РоссииГлава МИД Украины: Крым станет «адской» темой для России
Кураева «извергнут из сана» по решению судаКураева «извергнут из сана» по решению суда
Правительство компенсировало Третьяковке доход, потерянный из-за пандемииПравительство компенсировало Третьяковке доход, потерянный из-за пандемии
Подозреваемый в причастности к взрыву в Нэшвилле погибПодозреваемый в причастности к взрыву в Нэшвилле погиб

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru