ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»
В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»
В Чувашии 6 человек погибли при пожаре
В Чувашии 6 человек погибли при пожаре
В Карабахе при подрыве мины погиб человек
В Карабахе при подрыве мины погиб человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»
В Ливии освободили троих россиянВ Ливии освободили троих россиян
Скончался актер Владимир КореневСкончался актер Владимир Коренев
В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»
Читинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбингеЧитинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Читинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге


2.1.2021 15:28
Читинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбингеФото: orenonline.ru

Жительница Читы скончалась в больнице после того, как поехала по склону, предназначенному для катания на горных лыжах, на т.н. "ватрушке".

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.

Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, жительница столицы Забайкальского края была экстренно госпитализирована накануне, 1 января 2021 года. Примерно в 23:00 по местному времени (17:00 по Москве) сотрудники одной из больниц Читы проинформировали правоохранительные органы о смерти 38-летней пациентки.

В ходе предварительной проверки установлено, что ЧП случилось на горнолыжном комплексе "Гора Светлая". Женщина, будучи нетрезвой, покатилась по горнолыжной трассе на взятом в аренду надувном тюбинге. В результате читинку на повороте выбросило за пределы трассы, после чего она врезалась в стоящий там трактор.

В больнице у пострадавшей женщины диагностировали множественные травмы, включая повреждения головы. Несмотря на экстренную госпитализацию и в полном объеме оказанную медицинскую помощь, через несколько часов пациентка умерла.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Южной Корее установлен рекорд по удержанию плазмы в термоядерном реактореВ Южной Корее установлен рекорд по удержанию плазмы в термоядерном реакторе
Глава МИД Украины: Крым станет «адской» темой для РоссииГлава МИД Украины: Крым станет «адской» темой для России
Кураева «извергнут из сана» по решению судаКураева «извергнут из сана» по решению суда
Правительство компенсировало Третьяковке доход, потерянный из-за пандемииПравительство компенсировало Третьяковке доход, потерянный из-за пандемии
Подозреваемый в причастности к взрыву в Нэшвилле погибПодозреваемый в причастности к взрыву в Нэшвилле погиб

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru