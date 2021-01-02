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Женская сеть myJulia.ru
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Читинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге
2.1.2021 15:28
Фото: orenonline.ru
Жительница Читы скончалась в больнице после того, как поехала по склону, предназначенному для катания на горных лыжах, на т.н. "ватрушке".
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.
Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, жительница столицы Забайкальского края была экстренно госпитализирована накануне, 1 января 2021 года. Примерно в 23:00 по местному времени (17:00 по Москве) сотрудники одной из больниц Читы проинформировали правоохранительные органы о смерти 38-летней пациентки.
В ходе предварительной проверки установлено, что ЧП случилось на горнолыжном комплексе "Гора Светлая". Женщина, будучи нетрезвой, покатилась по горнолыжной трассе на взятом в аренду надувном тюбинге. В результате читинку на повороте выбросило за пределы трассы, после чего она врезалась в стоящий там трактор.
В больнице у пострадавшей женщины диагностировали множественные травмы, включая повреждения головы. Несмотря на экстренную госпитализацию и в полном объеме оказанную медицинскую помощь, через несколько часов пациентка умерла.
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