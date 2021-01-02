Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Аргентине найдена мертвой 21-летняя рэперша

2.1.2021 13:20

Фото: wikifyindia.com



Правоохранительные органы Аргентины объявили о начале расследования по факту гибели 21-летней Паулы Хименес, которая в прошлом стала известной рэп-исполнительницей и выступала под псевдонимом Джемма.



Артистка была найдена мертвой в собственном доме.



ЧП случилось во время рождественских праздников, передает Daily Mail. Незадолго до гибели девушка неоднократно выражала обеспокоенность. Во время переписки в соцсетях Паула Хименес говорила о том, что исвытывает опасения за свою жизнь. Она выглядела напуганной из-за преследований бывшего парня, сообщают друзья погибшей.



Хименес была найдена мертвой утром 25 декабря. За день до этого она была в гостях у приятеля. Среди гостей на этой вечеринке был и ее экс-бойфренд, 21-летний Франко Немит. По данным полиции, когда молодых людей еще связывали романтические отношения, девушка не раз страдала от насилия и жестокости своего парня. После разрыва он пытался взломать дверь в ее доме.



По словам очевидцев, Хименес покинула праздник около семи утра, причем ушла вместе с Немитом. Вскоре он попросил их общего знакомого навестить рэпершу, которая якобы была очень расстроена. В момент, когда молодой человек вошел в дом, девушка уже не подавала признаков жизни. Знакомый артистки сразу же обратился в полицию.



Правоохранители сейчас изучают страницы Хименес в соцсетях, чтобы исключить версию о суициде. В полиции также сообщили, что у рэперши осталась шестилетняя дочь.



Ранее супруга британского рэпера MF Doom объявила о его кончине. По ее словам, это случилось еще в конце октября. Почему печальное известие обнародовано лишь сейчас, жена музыканта не уточнила. Не было комментариев и о причине смерти 49-летнего артиста.



Автор: Злата Богатова

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