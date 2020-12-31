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На Ставрополье в ДТП погибли трое взрослых и ребенок
31.12.2020 17:07
Фото: vk.com
В Ставропольском крае в результате столкновения легкового автомобиля с трактором погибли четыре человека, в том числе, ребенок.
По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело, передают российские СМИ.
Как стало известно, трагедия случилась на трассе Ставрополь - Минеральные Воды - Александровское примерно в 13:00 по московскому времени. Со ссылкой на источники в экстренных службах сообщается, что легковая машина врезалась в трактор.
В результате ЧП смертельные травмы получили четыре человека - трое взрослых и один ребенок 2005 г.р. После аварии одного пострадавшего с ранениями доставили в больницу.
Обстоятельства инцидента сейчас выясняют специалисты.
Ранее стало известно о смерти женщины, получившей травмы в аварии на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец при столкновении с машиной спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова. Чиновник скончался на месте сразу после ДТП.
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