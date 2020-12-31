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Скончалась женщина, пострадавшая в ДТП с машиной спикера Ярославской облдумы


31.12.2020 12:29
Скончалась женщина, пострадавшая в ДТП с машиной спикера Ярославской облдумыФото: livejournal.com

В больнице умерла женщина, получившая травмы в аварии на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, передают российские СМИ.

Ранее стало известно о гибели в этом ДТП спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова.

Женщина, управлявшая второй машиной, после аварии под Тверью была экстренно доставлена в Кашинскую ЦРБ. Травмы оказались слишком серьезными, врачам не удалось спасти пациентку, передает ТАСС со ссылкой на представителей медицинского учреждения.

Как пояснили в региональной полиции, смертельный дорожный инцидент зафиксирован в среду днем на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец. Согласно имеющимся данным, председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов, управлявший автомашиной Hyundai, мог допустить выезд на встречную полосу.

В результате транспортное средство чиновника врезалось в автомобиль Mazda, за рулем которого находилась женщина. Константинов от полученных ранений скончался на месте, пострадавшую доставили в ближайшую больницу.

Пресс-служба УМВД по Тверской области отмечает, что на данном участке трасса была обработана реагентами. Известно также, что на обеих машинах имелись шипованные шины. Специалисты продолжают работу по выяснению всех обстоятельств трагического происшествия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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